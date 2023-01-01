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Westoon

Westoon

poki.com

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العب دور حامل السلاح في عصر الغرب المتوحش في ويستون! مع وجود مطلق النار الستة الموثوق به إلى جانبك، ستتمكن من القضاء على خصومك وإظهار كل من يملك Wild West حقًا. في لعبة Deathmatch، أثبت أنك الرجل المطلق بلا اسم من خلال إطلاق النار على كل من يأتي ليقتلك. إذا كنت ترغب في الانضمام إلى فريق، فإن فريق Deathmatch يتيح لك الانضمام إلى أحد الجانبين: عمدة القانون الذين يقومون بتنظيف الغرب المتوحش مجرمًا واحدًا في كل مرة، أو الخارجين عن القانون الذين لا يستجيبون لأحد. عناصر التحكم W/A/S/D - تشغيل Shift - Sprint Spacebar - القفز LMB - إطلاق النار R - إعادة التحميل

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