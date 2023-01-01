WebCatalog
Gangster Contract Mafia Wars

Gangster Contract Mafia Wars

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gangster Contract Mafia Wars على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول سريعة الوتيرة والمكثفة، يتم وضعك في مكان قاتل مافيا، وتقاتل من أجل السلطة ضد قتلة مافيا آخرين بينما تقضي على أهدافك باستخدام مجموعة من الأسلحة. ستتلقى موجزًا ​​عن هدفك في بداية كل مهمة، مع مكان قتلك في مدينة ضخمة وفوضوية. بالإضافة إلى القضاء على أهدافك، عليك أن تكون على اطلاع دائم بالأعداء القساة من عصابات المافيا المتحاربة. أثبت أنك رجل العصابات المطلق من خلال إكمال مهامك إلى حد الكمال، وتحقيق أعلى أرقام القتل، وتصبح أفضل قاتل محترف في المدينة. اصنع اسمًا لنفسك في Gangster Contract Mafia Wars!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gangster Contract Mafia Wars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gangster Mafia City

Gangster Mafia City

now.gg

Gangster City: Mafia Crime

Gangster City: Mafia Crime

now.gg

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Gangster Vegas Mafia City Game

Gangster Vegas Mafia City Game

now.gg

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Mafia City

Mafia City

now.gg

3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Gangster Crime: Theft City

Gangster Crime: Theft City

now.gg

3D Moto Simulator 2

3D Moto Simulator 2

poki.com

City of Crime: Gang Wars

City of Crime: Gang Wars

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية