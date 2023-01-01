في لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول سريعة الوتيرة والمكثفة، يتم وضعك في مكان قاتل مافيا، وتقاتل من أجل السلطة ضد قتلة مافيا آخرين بينما تقضي على أهدافك باستخدام مجموعة من الأسلحة. ستتلقى موجزًا ​​عن هدفك في بداية كل مهمة، مع مكان قتلك في مدينة ضخمة وفوضوية. بالإضافة إلى القضاء على أهدافك، عليك أن تكون على اطلاع دائم بالأعداء القساة من عصابات المافيا المتحاربة. أثبت أنك رجل العصابات المطلق من خلال إكمال مهامك إلى حد الكمال، وتحقيق أعلى أرقام القتل، وتصبح أفضل قاتل محترف في المدينة. اصنع اسمًا لنفسك في Gangster Contract Mafia Wars!

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