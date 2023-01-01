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Raft Wars

Raft Wars

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Raft Wars هي لعبة إطلاق نار ممتعة تعتمد على المستوى تم إنشاؤها بواسطة Martijn Kunst، حيث ستحتاج أنت وأخيك Simon إلى الدفاع عن كنزك من الأعداء من جميع الأنواع! في البداية، مسلحًا بطوافتك وبعض كرات التنس فقط، ستحتاج إلى التركيز على هدفك وقوتك من أجل هزيمة الفايكنج والقراصنة والعصابات والمزيد! اضرب خصمك لإسقاطه عن طوفه أو إضعاف صحته حتى يسقط! اربح العملات المعدنية عن طريق إطلاق طلقات استراتيجية لفتح القنابل اليدوية والصواريخ وترقيات الطوافة. تم تصميمها في الأصل بتقنية Flash، ويمكنك الآن الاستمتاع بـ Raft Wars بتنسيق HTML5 على سطح المكتب أو جهازك المحمول. الماوس - انقر وارسم لإطلاق النارنعم، لعبة Raft Wars Multiplayer تم إنشاء لعبة Raft Wars باستخدام وضع اللعب الجماعي حيث تلعب ضد لاعبين عبر الإنترنت. تم إنشاء لعبة Raft Wars بواسطة Martijn Kunst وTinyDobbins، ومقرهما في هولندا. وهم أيضًا منشئو لعبة Raft Wars 2 وRaft Wars Multiplayer.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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