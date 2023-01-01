Raft Wars 2 هي لعبة إطلاق نار مليئة بالإثارة أنشأها Martijn Kunst كتكملة للعبة Raft Wars الناجحة. يعود "سايمون" وشقيقه من عطلة يستحقانها عن جدارة، ليجدا حديقة مائية فوق المكان الذي أخفيا فيه كنزهما المدفون. إنهم الآن في مهمة لإيقاف تشغيل الحديقة المائية حتى يتمكنوا من استعادة ذهبهم! قم بتدمير المنزلقات المائية وحمامات السباحة ورجال الإنقاذ وحراس الأمن والمزيد لاستعادة كنزك! اربح العملات المعدنية عن طريق إطلاق طلقات استراتيجية لفتح القنابل اليدوية والصواريخ وترقيات الطوافة. تم تحويل Raft Wars 2، التي تم تصميمها في الأصل بتقنية Flash، إلى HTML5 حتى تتمكن الآن من لعب اللعبة مباشرة على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. الماوس - انقر وارسم لتصوير لعبة Raft Wars 2، تم إنشاؤها بواسطة Martijn Kunst وTinyDobbins، ومقرهما في هولندا. وهم أيضًا منشئو لعبة Raft Wars وRaft Wars Multiplayer.

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