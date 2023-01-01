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Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

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The Fancy Pants Adventures: World 3 هي لعبة منصات مغامرات ملحمية أنشأها براد بورن. في الفصل الثالث من هذه السلسلة الأسطورية، ستذهب في مغامرة محلية مرسومة يدويًا لمساعدة الملك. لقد تجاوز قراصنة حوض الاستحمام الغاضبون حوض الاستحمام. الآن، يجب عليك استعادة ما هو حق لك. التفاعل مع عناصر مختلفة لكشف الأسرار وهزيمة العناكب. استكشف الخرائط الساحرة للعثور على الأسرار والمستويات المخفية والإنجازات والأزياء وغير ذلك الكثير! من الصعب ألا تندهش من الأعمال الفنية المذهلة المرسومة يدويًا، والرسوم المتحركة المُرضية، وروح الدعابة الجيدة في Fancy Pants Adventures. انطلق، ارتدي بنطالك الفاخر وابدأ العمل! تحرك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين القفز - S التفاعل - مفتاح السهم لأعلى بطة - مفتاح السهم لأسفل إيقاف مؤقت - شريط المسافة تم إنشاء Fancy Pants Adventures: World 3 بواسطة براد بورن. ألق نظرة على ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Fancy Pants وFancy Pants 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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