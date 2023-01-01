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Fancy Pants 2

Fancy Pants 2

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The Fancy Pants Adventures: World 2 هي لعبة منصات مغامرات ملحمية أنشأها براد بورن. في الفصل الأول من هذه السلسلة الأسطورية، ستبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على أختك المختطفة. اركض عبر الغابات الكثيفة والكهوف تحت الماء وسفن القراصنة بينما تدوس وتركل وتقطع أعداءك باستخدام 40 سلاحًا مشاجرة. استكشف الخرائط الساحرة للعثور على الأسرار والمستويات المخفية والإنجازات والأزياء وغير ذلك الكثير! من الصعب ألا تندهش من الأعمال الفنية المذهلة المرسومة يدويًا، والرسوم المتحركة المُرضية، وروح الدعابة الجيدة في Fancy Pants Adventures. هيا، ارتدي بنطالك الفاخر وابدأ العمل! كيفية اللعب: تحريك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين القفز - S التفاعل - مفتاح السهم لأعلى بطة - مفتاح السهم لأسفل إيقاف مؤقت - شريط المسافة نبذة عن المبدع: The Fancy Pants Adventures: World 2 تم إنشاؤه بواسطة براد بورن. تحقق من لعبتهم الأسطورية الأخرى على Poki: Fancy Pants

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fancy Pants 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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