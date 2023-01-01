Duck Life 2 هي لعبة مغامرات حيث تقوم بتدريب بطتك على السباق في مختلف التخصصات مثل الجري والطيران والسباحة والتسلق لتصبح أفضل مغامر بط في العالم. اربح العملات المعدنية عن طريق تدريب أو سباق زملائك في البط. هناك خمسة مواقع للسباقات: اسكتلندا وإنجلترا ومصر وهاواي واليابان. فقط تأكد من أن بطتك لديها بعض القدرة على التحمل قبل السباق التالي عن طريق إطعامها البذور. ولا تنس أن تنفق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على إكسسوارات رائعة! الجري - استخدم مفتاح السهم لأعلى للقفز. الطيران - استخدم السهمين الأيمن والأيسر لتوجيه البطة. السباحة - استخدم السهم لأعلى للقفز، والسهم لأسفل للغوص، والسهم الأيمن والأيسر للتحرك. التسلق - استخدم مفاتيح الأسهم لليسار ولليمين للقفز بين جدران الوادي. تم إنشاء Duck Life 2 بواسطة Wix Games، ومقرها في المملكة المتحدة. وهم أيضًا منشئو Duck Life وDuck Life Adventure (Demo) وDuck Life 3 وDuck Life 4 وDuck Life: Battle. العبها مجانًا على Poki!

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