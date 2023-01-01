Duck Life 3

قم بتربية البط المعدل وراثيا للسباق في المسابقات! أولا، سوف تختار بيضة. تبدأ كل بطة بمهارات فريدة في الجري والسباحة والتسلق والطيران. تنافس في بطولات الدوري للهواة والمتقدمة والمحترفة. تدرب قبل كل سباق لضمان تحقيق نصر سريع!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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