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Ducklings.io

Ducklings.io

ducklings.io

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Ducklings هي لعبة IO لطيفة حيث تلعب دور بطة تعتني بصغار البط الضائعة من البركة. أنت تسبح لجمع أكبر عدد ممكن من فراخ البط المفقودة لإحضارهم بأمان إلى عشك. ومع ذلك، هناك مشكلة، لأنك لست الوالد الوحيد الذي يهتم بالبط في البركة؛ سيحاول البط الآخر سرقة فراخ البط منك حتى يحصلوا على الشرف والترقيات لعشك لإنقاذهم. لكل بطة تقوم بحفظها، يمكنك التقدم إلى المستوى التالي. لقد انتهيت من اللعبة بعد المستوى 400! تأكد من تجنب هذه البط الأخرى وحماية فراخ البط الخاصة بك قدر الإمكان.... أوه، وابحث عن القوارب البخارية في البركة، لأنها سوف تدهسك.

الموقع الإلكتروني: ducklings.io

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