Duck Life 4

قم بتربية البطة لتصبح متسابقًا محترفًا! يمكنك اختيار بيضة للفقس، وتخصيص مظهرها. يمكن أن يساعد مدرب الجري في تحسين سرعتك وقدرتك على التحمل وإحصائيات رد فعلك. عندما تكون بطتك جاهزة، تنافس في بطولات السباق!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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