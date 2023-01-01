Neon Flytron: Cyberpunk Racer هي لعبة سباق سيارات مستقبلية ثلاثية الأبعاد حيث تغوص في حركة المرور في عالم نيون رائع. قم بمراوغة المباني، وتنقل بين الجسور المتحركة، والقطارات، وعبر المراوح العملاقة. من السهل جدًا اللعب أيضًا: يمكنك أيضًا توجيه السيارة بإصبع واحد فقط. لا تنس جمع القطع النقدية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة وشراء ترقيات تخصيص رائعة لنفسك، وحتى سيارات جديدة! عندما تصبح الأمور صعبة، تأكد من استخدام درعك عندما تكون على وشك الاصطدام بعائق. هل لديك خفة الحركة اللازمة لتكون الطيار البطل في مدينة السايبربانك هذه؟ التوجيه - WASD، مفاتيح الأسهم أو مؤشر الماوس، يمكنك تخصيص كل من المدينة وسيارتك. اختر خيار "Map" أو "Flytron" في القائمة وابدأ اللعب بالألوان. تم إنشاء Neon Flytron: Cyberpunk Racer بواسطة GoGoMan. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكن لعب Neon Flytron: Cyberpunk Racer مجانًا على Poki. يمكن لعب Neon Flytron: Cyberpunk Racer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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