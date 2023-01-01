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Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

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فروم فروم! اختر سيارتك الملونة وابدأ السباق! قم بالتكبير فوق الطرق والجسور والجبال والمزيد أثناء محاولتك التغلب على المنافسة في لعبة سباق السيارات الممتعة هذه. أنهِ أولاً لفتح مستويات جديدة وشراء مركبات جديدة لزيادة سرعتك! احصل على صديق وجرب وضع السباق ثنائي اللاعبين. الفائز يحصل على حقوق المفاخرة! ضوابط: مفاتيح الأسهم - التوجيه ح - إعادة ضبط السيارة

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cartoon Mini Racing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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