قم بالقيادة في وسط المدينة في لعبة 3D City Racer! يمكنك قيادة سيارة Evo سيدان وFire GTO وGTX وZ66 القديمة. كل سيارة تتعامل بشكل مختلف. بعد تجاوز ناطحات السحاب بسرعة، حاول توجيه حافلة ضخمة. يمكنك أيضًا التسابق بسيارة الشرطة وسيارة الأجرة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 3D City Racer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.