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3D City Racer

3D City Racer

poki.com

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قم بالقيادة في وسط المدينة في لعبة 3D City Racer! يمكنك قيادة سيارة Evo سيدان وFire GTO وGTX وZ66 القديمة. كل سيارة تتعامل بشكل مختلف. بعد تجاوز ناطحات السحاب بسرعة، حاول توجيه حافلة ضخمة. يمكنك أيضًا التسابق بسيارة الشرطة وسيارة الأجرة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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