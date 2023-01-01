سرقة المركبات والقيادة في جميع أنحاء المدينة! Cars Thief هي نسخة من GTA مليئة بالمركبات الفريدة. يمكنك سرقة سيارات الشرطة والدراجات النارية والشاحنات غير المميزة. قم بتغيير طريقة العرض للتوجيه من منظور الشخص الأول، وانقل نفسك إلى عالم جديد تمامًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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