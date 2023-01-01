سرقة المركبات وتفجير المدينة! تتيح لك لعبة السيارات هذه السيطرة على مجرم جريء. يمكنك القفز إلى أي سيارة أو دبابة متوقفة. قم بقيادة مركبة عسكرية وأطلق النار على البرج لإجراء الانفجارات في Cars Thief: Tank Edition!

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