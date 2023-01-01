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Cars Thief: Tank Edition

Cars Thief: Tank Edition

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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سرقة المركبات وتفجير المدينة! تتيح لك لعبة السيارات هذه السيطرة على مجرم جريء. يمكنك القفز إلى أي سيارة أو دبابة متوقفة. قم بقيادة مركبة عسكرية وأطلق النار على البرج لإجراء الانفجارات في Cars Thief: Tank Edition!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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