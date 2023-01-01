Ant Art Tycoon هي لعبة خاملة تم إنشاؤها بواسطة Wix Games. أنت مدير مستعمرة النمل الفنانين ومهمتك هي أن تقرر المبلغ الذي يجب أن تبيع به كل لوحة. اربح المال عن طريق تعديل بطاقة السعر لكل قطعة من القطع الفنية الخاصة بك لتعظيم أرباحك من المشترين المحتملين. تأكد من عدم المبالغة في أسعار الأعمال، وإلا فلن يشتريها الناس! ولكن لا تبيعها بأقل من قيمتها أيضًا، لأنك ستحتاج إلى المال. يمكنك شراء نمل أفضل، ومزيد من الألوان، ولوحات قماشية أكبر، ومكافآت السرعة والعديد من المفاجآت الأخرى بالمال الذي كسبته. استعد لتكون أغنى مالك معرض في المدينة! اشترِ - زر الفأرة الأيسر (أو اضغط بإصبعك) تم إنشاء Ant Art Tycoon بواسطة Wix Games. هم أيضًا منشئو سلسلة Duck Life التي تشمل Duck Life، Duck Life 2، Duck Life 3، Duck Life: Battle، Duck Life Adventure (Demo)، ducklife-space، Jellymoji، Jumphobia وLet's Roll.

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