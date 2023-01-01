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KingsAge

KingsAge

kingsage.gameforge.com

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KingsAge هي لعبة إستراتيجية تعتمد على المتصفح، وهي لعبة مجانية تدور أحداثها في فترة العصور الوسطى، وتضعك في دور الملك.

الموقع الإلكتروني: kingsage.gameforge.com

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