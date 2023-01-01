Minecraft Classic هي نسخة مجانية من لعبة Minecraft تعتمد على المتصفح ويمكنك لعبها من أي جهاز مزود بلوحة مفاتيح كاملة.

الموقع الإلكتروني: minecraft.net

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