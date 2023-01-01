نسخة رقمية من لعبة الدبلوماسية الكلاسيكية. تعتمد Diplicity على لعبة لوحية معروفة أنشأها Calhamer، وتعتمد أيضًا على الدبلوماسية، والتي يُمنع من تسميتها صراحةً في متجر Play. * إذا لم يلتزم أحد في الوقت المناسب أو يعرف القواعد، تأكد من أنك لا تزال تلتزم بأوامرك في كل دور.

الموقع الإلكتروني: diplicity.com

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