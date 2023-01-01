WebCatalog
Diplicity

Diplicity

diplicity.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Diplicity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نسخة رقمية من لعبة الدبلوماسية الكلاسيكية. تعتمد Diplicity على لعبة لوحية معروفة أنشأها Calhamer، وتعتمد أيضًا على الدبلوماسية، والتي يُمنع من تسميتها صراحةً في متجر Play. * إذا لم يلتزم أحد في الوقت المناسب أو يعرف القواعد، تأكد من أنك لا تزال تلتزم بأوامرك في كل دور.

الموقع الإلكتروني: diplicity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Diplicity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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