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Marble Blast Web

Marble Blast Web

marbleblast.vani.ga

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marble Blast Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منفذ ويب لـ Marble Blast Gold وMarble Blast Platinum: في لعبة المنصات الكلاسيكية ثلاثية الأبعاد هذه، تسابق بالرخام حتى النهاية بأسرع ما يمكن في أكثر من 4100 مستوى متنوع مأخوذ من Marble Blast Gold وPlatinum وUltra. العب Marble Blast عبر الإنترنت مباشرة في متصفحك أو على جهازك المحمول.

الموقع الإلكتروني: marbleblast.vani.ga

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marble Blast Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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