Tribal Wars هي لعبة كلاسيكية مشهورة على الأجهزة المحمولة والمتصفحات تضم ملايين اللاعبين ولها تاريخ يمتد لأكثر من 10 سنوات. انضم الآن لحكم قريتك الخاصة!

الموقع الإلكتروني: tribalwars.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tribal Wars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.