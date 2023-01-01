WebCatalog
JioGamesCloud

JioGamesCloud

cloudplay.jiogames.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JioGamesCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

باستخدام JioGamesCloud، يمكنك فقط توصيل الإنترنت الخاص بك والاستمتاع بالتجربة السلسة لعناوين الألعاب الشهيرة على الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول والتلفزيون والمتصفح.

الموقع الإلكتروني: cloud.jiogames.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JioGamesCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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