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Perfect World Mobile

Perfect World Mobile

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Perfect World Mobile على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Perfect World Mobile عبر الإنترنت مجانًا من خلال سحابة now.gg mobile. اقفز وحلق في طريقك عبر عالم خيالي سحري في أحدث إصدار من سلسلة Perfect World الشهيرة من إنتاج Perfect World Games. الآن يمكنك أن ترث الإرث الطويل لواحدة من أطول امتيازات MMORPG في العالم، وهي متاحة الآن على أجهزة Android. احصل على تجربة Perfect World الكاملة، بما في ذلك جميع الميزات الرائعة من العناوين السابقة، والمبسطة للأجهزة المحمولة. انغمس مرة أخرى في تجربة MMORPG المستوحاة بعمق من أعظم قصص xianxia. أتقن العناصر الخمسة وحقق الخلود الحقيقي! انغمس في هذا العالم المثالي وشاهده كما لم يحدث من قبل بفضل رسومات الجيل التالي، والتي تتيح تجربة لعب الأدوار في عالم مفتوح وسلسة حقًا. شاهد الفصول المتغيرة وتأثيرات الطقس الديناميكية التي تجعل هذه الجنة الافتراضية تنبض بالحياة!

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Perfect World Mobile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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