العب My Singing Monsters عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. My Singing Monsters هي لعبة موسيقية من Big Blue Bubble حيث يجب على اللاعبين إطعام الوحوش الموسيقية الممتعة والعناية بها! استعد لمغامرة تربية الوحوش كما لم تشهدها من قبل. مرحبًا بكم في الجزيرة السحرية التي تسكنها الوحوش الموسيقية السحرية. ستجعلك هذه الوحوش الغنائية ترغب في النقر بقدميك والتأرجح على الإيقاع. قم بتجميع ورفع عائلتك الخاصة من الوحوش الغنائية. قم بتصميم وترقية منزل الجزيرة المريح لكم جميعًا. ثم انطلق إلى عالم Singing Monster البري في رحلة موسيقية! قم بتزيين هذه الجزيرة الاستوائية وتجديدها بينما ترقص على إيقاع منوم ومتفائل. تعرف على مجموعة كبيرة من الوحوش الرائعة والمسلية التي يمكنك جمعها ورفع مستواها. التقِ وشارك النصائح مع لاعبي Singing Monsters الآخرين من جميع أنحاء العالم!

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