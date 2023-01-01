Cut the Rope

قطع الحبل لإطعام الحلوى للوحش الأخضر! Om Nom متعطش لقطع كبيرة من الحلوى. مهمتك هي إطعامه في أسرع وقت ممكن. يمكنك جمع النجوم في كل مستوى للحصول على نقاط إضافية. قطع كل حبل في الوقت المناسب للفوز!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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