WebCatalog
BombHopper.io

BombHopper.io

bombhopper.io

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BombHopper.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bombhopper.io هو مزيج رائع بين لعبة الألغاز ولعبة المهارات. أنت شخصية ممتلئة الجسم ويمكنك التحرك باستخدام ارتداد القنابل التي ترميها. حاول الوصول إلى الباب الأخضر لإنهاء المستوى. يعتبر المستويان الأولان سهلين إلى حد ما، ولكن بعد فترة ستواجه تحديًا حقيقيًا. التوقيت هو كل شيء في هذه اللعبة وحاول الحصول على 3 نجوم لكل مستوى تكمله. استخدم الفأرة لتوجيه قنابلك والتحليق للأمام باستخدام الارتداد. تلميح: في بعض الأحيان يتطلب المستوى استجابة سريعة للحصول على ثلاث نجوم. استخدم "r" لإعادة التشغيل حتى تتمكن من النقر على الفور. تم إنشاء Bombhopper.io بواسطة جوليان مورير المعروف أيضًا باسم Getkey والذي من الغريب أن يكون له توافق مع اليتي. هذا مطور فرنسي مقره في كهف في الجبال القريبة من غرونوبل.

الموقع الإلكتروني: bombhopper.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BombHopper.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BombHopper.io

BombHopper.io

poki.com

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

Stickjet Challenge

Stickjet Challenge

poki.com

Max and Mink

Max and Mink

poki.com

Learn 2 Fly

Learn 2 Fly

poki.com

Rodeo Stampede Mountains

Rodeo Stampede Mountains

poki.com

Extreme Car Parking!

Extreme Car Parking!

poki.com

Slash the Rope

Slash the Rope

poki.com

EvoWorld.io

EvoWorld.io

evoworld.io

Dudeball

Dudeball

poki.com

Warbrokers.io

Warbrokers.io

poki.com

Bomb Hunters

Bomb Hunters

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية