Bombhopper.io هو مزيج رائع بين لعبة الألغاز ولعبة المهارات. أنت شخصية ممتلئة الجسم ويمكنك التحرك باستخدام ارتداد القنابل التي ترميها. حاول الوصول إلى الباب الأخضر لإنهاء المستوى. يعتبر المستويان الأولان سهلين إلى حد ما، ولكن بعد فترة ستواجه تحديًا حقيقيًا. التوقيت هو كل شيء في هذه اللعبة وحاول الحصول على 3 نجوم لكل مستوى تكمله. استخدم الفأرة لتوجيه قنابلك والتحليق للأمام باستخدام الارتداد. تلميح: في بعض الأحيان يتطلب المستوى استجابة سريعة للحصول على ثلاث نجوم. استخدم "r" لإعادة التشغيل حتى تتمكن من النقر على الفور. تم إنشاء Bombhopper.io بواسطة جوليان مورير المعروف أيضًا باسم Getkey والذي من الغريب أن يكون له توافق مع اليتي. هذا مطور فرنسي مقره في كهف في الجبال القريبة من غرونوبل.

الموقع الإلكتروني: bombhopper.io

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