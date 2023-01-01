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Max and Mink

Max and Mink

poki.com

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كفريق واحد للذهاب إلى أي مكان في الكون! ماكس ومينك زوجان شجاعان من الحيوانات. في هذه اللعبة ثنائية اللاعبين، يمكنك التحكم في كلا المخلوقين في نفس الوقت أو بشكل منفصل. تتمثل مهمتك في مساعدة الثنائي على الوصول إلى الباب في كل مستوى. يستطيع ماكس الطيران والانحناء والتمدد للسماح لـ Mink بالارتفاع إلى أعلى. حاول الوصول إلى الباب بنفسك، أو اطلب المساعدة من صديق. الصداقة هي كل ما تحتاجه!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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