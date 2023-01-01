استخدم قوة العلم لإطعام وحش محبوب! في لعبة Cut the Rope: Experiments، يمكنك تفعيل قوى خارقة مختلفة. تناول كل الحلوى في مستويات Sticky Steps وBath Time وAnt Hill. العالم سوف يساعدك على الفوز!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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