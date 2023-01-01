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Gacha Club

Gacha Club

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gacha Club على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Gacha Club عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. حان الوقت للاحتفال! انضم إلى النادي وأنشئ شخصيتك الرمزية الرقمية الخاصة بك. ألبسهم أحدث صيحات الموضة من بين مجموعة كبيرة من الملابس والملابس الرياضية الرائجة. الآلاف من الفساتين، وتسريحات الشعر، والأسلحة، والبدلات، وأكثر من ذلك بكثير! بمجرد أن تصبح شخصياتك جاهزة، انتقل إلى الاستوديو لإنشاء مشاهدك الخاصة. أضف الحيوانات الأليفة والأشياء والمناظر الطبيعية لتعيش أي خيال تريده.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gacha Club. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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