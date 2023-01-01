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Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

poki.com

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Dungeons & Dress-Ups هي لعبة تلبيس فريدة من نوعها تتضمن عناصر من ألعاب لعب الأدوار الخيالية. ستضعك هذه اللعبة في عالم سحري مليء بالعجائب والجمال، ويمكنك أن تكون من تريد! هل تريد أن تكون محاربًا أسطوريًا ينحدر من سلالة أسلاف المرتزقة؟ هل تريدين أن تكوني الأميرة الشريرة التي تجيد التعويذة في مملكة بعيدة؟ هل تريد أن تكون شركة مصفاة نفط عمان ذات الشعر الوردي الذي يستخدم الأقواس والسهام؟ أم أنك تريد فقط أن تكون بطلاً قزمًا مجهول الهوية يتمتع بحس مثير للاهتمام في العصور الوسطى؟ يمكنك أن تكون كل منهم في لعبة Dungeons & Dress-Ups! كل ما عليك فعله هو إنشاء بطلك واستخدام اللوحة الموجودة داخل اللعبة لتخصيص جميع جوانب شخصيتك من الجلد والشعر وملامح الوجه والملابس والأسلحة والخلفية! بمجرد أن تصبح راضيًا عن إبداعك، انقر فوق الزر الموجود على اليسار لحفظه على جهازك. انطلق وأظهر لنا مدى إبداعك - هل أنت مستعد لاختيار مغامرتك الخاصة وإنشاء المجموعة المثالية من الأبطال لقصصك المثيرة؟ انقر أو اضغط على عنصر/لون لتجهيزه أو إلغاء تجهيزه. اضغط على الزر العلوي الأيسر لترتيب شخصيتك بشكل عشوائي. اضغط على الزر أدناه لحفظ إبداعك. تم تطوير لعبة Dungeons & Dress-ups بواسطة ARF Games في عام 2022. لديهم لعبة قتال مسلية ومسلية على Poki: Bearsusيمكنك لعب Dungeons & Dress-ups مجانًا على Poki.Dungeons & Dress-ups- يمكن تشغيل UPS على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dungeons & Dress-Ups. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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