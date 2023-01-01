Lurkers.io هي لعبة متصفح مجانية متعددة اللاعبين. لا حاجة للتنزيل. يمكن للاعبين، المتوافقين مع التعديل، استضافة خوادمهم الخاصة وكتابة أوضاع اللعب الخاصة بهم.

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