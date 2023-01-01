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Staroyale

Staroyale

staroyale.io

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Staroyale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Staroyale هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من أعلى إلى أسفل حيث يقوم اللاعبون بقيادة المركبة الفضائية الخاصة بهم ويواجهون الأصدقاء والأعداء في قتال الفضاء! تم تطويره بواسطة أركتوروس جيمز

الموقع الإلكتروني: staroyale.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Staroyale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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