Staroyale هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من أعلى إلى أسفل حيث يقوم اللاعبون بقيادة المركبة الفضائية الخاصة بهم ويواجهون الأصدقاء والأعداء في قتال الفضاء! تم تطويره بواسطة أركتوروس جيمز

الموقع الإلكتروني: staroyale.io

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