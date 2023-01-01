Wally Jump FRVR - استمتع بلعبة منصات كلاسيكية حقيقية بمستويات لا حصر لها حيث يمكنك اختبار مهاراتك وردود أفعالك. مساعدة والي للوصول إلى القمة!

الموقع الإلكتروني: wallyjump.frvr.com

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