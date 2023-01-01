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OvO Classic

OvO Classic

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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OvO Classic هي لعبة منصة أركايد تم تصميمها حيث يمكنك المشاركة في سباقات السرعة باستخدام شخصية رجل العصا. هدفك هو الوصول إلى العلم عند خط النهاية في أسرع وقت ممكن. ستحدد سرعتك وكفاءتك نجاحك ودرجاتك العالية. ما عليك سوى القفز والقفز على الحائط والانزلاق في طريقك عبر المستويات! إذا كنت تريد إتقان اللعبة حقًا، فاجمع بين هذه الإجراءات للحصول على قوة إضافية! يمكنك القفز أعلى مباشرة بعد الانزلاق أو الانقضاض على الأرض! هل يمكنك أن تكون أسرع عداء سريع في OvO Classic؟ سيتم عرض عناصر التحكم داخل اللعبة. نقل - أسهم يسار / يمين - قفز - شريط مسافة - انزلاق - سهم لأسفل - تم إنشاء OvO Classic بواسطة Dedra Games، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في فرنسا. العب لعبتهم الأخرى على Poki: OvO DimensionsOvO Classic مجانية للعب على Poki. يمكن لعب OvO Classic على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OvO Classic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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