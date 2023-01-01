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OvO Dimensions

OvO Dimensions

poki.com

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OvO Dimension هي لعبة منصة أركيد من إنتاج شركة Dedra Games. يمكنك التحكم في شخصية Stickman التي لديها إجراءات بسيطة وأساسية. القفز، Walljump والانزلاق في طريقك من خلال المستويات! إذا كنت تريد إتقان اللعبة حقًا، فاستخدم مجموعات الحركة للحصول على قوة إضافية! القفز مباشرة بعد الانزلاق أو الانقضاض على الأرض! هناك الكثير من المستويات في OvO Dimension. هل ستكون قادرًا على القفز في طريقك عبر جميع المستويات؟ سيتم عرض عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء مفاتيح الأسهم للتنقل في أنحاء OvO Dimension بواسطة Dedra Games، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في فرنسا. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!OvO Dimension مجانية للعب على Poki.OvO Dimension قابلة للعب على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OvO Dimensions. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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