تسلق Stickman! هي لعبة منصات من نوع Stickman تم تطويرها بواسطة No Pressure Studios. تحتوي اللعبة على آليات مشابهة مثل لعبة Getting Over It with Bennett Foddy. أنت مسؤول عن رجل العصا في صندوق يحمل فأسًا في يده، وهدفك هو الوصول إلى العلم عند خط النهاية في كل مستوى باستخدام قوى التوازن لأذرعك القوية وفأسك القوي! الطريق إلى النصر مرصوف بالمسامير القاتلة، لذا استخدم كل نقطة تفتيش للحفاظ على تقدمك. استخدم قوانين الفيزياء لصالحك وسوف تتقن هذه اللعبة في أي وقت من الأوقات. قم بالوصول إلى قمة المرح مع Stickman Climb! استخدم فأسك للتحرك حول المسرح. نقل - مفاتيح الأسهم يسار / يمين Stickman Climb! تم إنشاؤه بواسطة No Pressure Studios. العب لعبتهم الأسطورية Bossy Toss وShape Rush اللطيفة على Poki!

