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Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

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Stickman Fighter: Epic Battle هي لعبة Stickman ملحمية حيث يتعين عليك محاربة موجات لا نهاية لها من رجال الدمى الأعداء. على الرغم من أن هذه اللعبة لديها أدوات تحكم سهلة، إلا أن توقيتك مناسب تمامًا للتقدم عبر جميع المستويات لتصبح الفائز النهائي في المعركة. توجه إلى الساحة واضرب أكبر عدد ممكن من رجال الدمى، بينما تستخدم أحيانًا الأسلحة التي تصل إليك. نظرًا لأن هذه لعبة HTML5، يمكنك لعب Stickman Fighter: Epic Battle على سطح المكتب وعلى الهاتف المحمول في متصفحك. العب هذه اللعبة على Poki مجانًا!عناصر التحكم:اضغط على اليسار - السهم الأيسر / A ضرب لليمين - السهم لليمين / د عن الخالق: Stickman Fighter: Epic Battle تم إنشاؤها بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى. عند الانتهاء من جميع المستويات في هذه اللعبة، يمكنك أيضًا لعب الجزء الثاني Stickman Fighter: Epic Battle 2 على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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