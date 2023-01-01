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Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

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Stickman Escape هي لعبة منصة ألغاز حيث يمكنك التحكم في صديقين من أصدقاء Stickman يحاولان الهروب من المنشأة المحتجزين فيها. كل ما عليك فعله هو التحكم في الشخص الأزرق وجمع المفتاح الأزرق، والسيطرة على الشخص الأحمر والاستيلاء على الأحمر. مفتاح. بسيطة، أليس كذلك؟ حسنًا، الأمر أصعب مما تعتقد. هناك حراس أمن، وكاميرات، وطائرات بدون طيار، وأشعة ليزر، وأوعية حمض يمكن أن تسقط فيها، وغير ذلك الكثير. هناك أيضًا سجناء آخرون يمكنك إنقاذهم وفتح أزياءهم. في الواقع، يمكنك فتح العديد من الأشكال والملحقات لإبقاء اللعبة متجددة. لا تنس زيارة Lucky Wheel لتربح بعض النقود المجانية أثناء تواجدك فيها. نحن نعلم أن لديك المهارة اللازمة للهروب. Go!Move - WASD أو مفاتيح الأسهم التفاعل/الاستخدام - حرف GSwitch - Fتصغير - ZPause - ESC تم إنشاء Stickman Escape بواسطة PEGASUS. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Stickman Go! يمكنك لعب Stickman Escape مجانًا على Poki. ويمكن لعب Stickman Escape على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stickman Escape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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