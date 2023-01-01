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Dodge Blast

Dodge Blast

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Dodge Blast هي لعبة أركيد تم تطويرها بواسطة BUN GUN. في هذه اللعبة، يمكنك اختيار سفينة الفضاء المفضلة لديك، والانطلاق في طريقك عبر مجموعات من المخلوقات الغريبة الغريبة، وجمع ترقيات الأسلحة، ومواجهة زعماء المجرات. دودج بلاست هي على نفس المنوال مثل الكلاسيكيات مثل Space Invaders، ولكنها تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك ببناء درجاتك العالية من خلال المجموعات والهجمات المتسلسلة والقوى الخاصة! هل أنت مستعد لهذه المغامرة المثيرة التي لا نهاية لها في المجرة؟ التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين إطلاق النار - شريط المسافة هجوم خاص - (اضغط باستمرار) شريط الفضاء تم إنشاء دودج بلاست بواسطة BUN GUN. العب لعبة الآركيد غير الرسمية الأخرى على Poki: Hoppenhelm

الموقع الإلكتروني: poki.com

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