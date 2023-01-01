Dungeon Dash هي لعبة إطلاق نار تتعمق فيها في Dungeon؛ مكان مليء بالوحوش والمخاطر الخفية، ولكنه أيضًا مليء بالكنوز! لديك قوتان خارقتان في هذه اللعبة. الأول هو إبطاء الوقت، مما يجعل التعامل مع الأعداء السريعين أسهل بكثير. القوة العظمى الأخرى هي القيام بإندفاعة سريعة. باستخدام الشرطة، يمكنك إطلاق النار من أحد أطراف الغرفة إلى الطرف الآخر! ليس هذا مفيدًا جدًا لتفادي الرصاص فحسب، بل إن الاندفاع نحو الأعداء يسبب أيضًا الكثير من الضرر. وهذا يجعله سلاحًا جيدًا جدًا أيضًا. مسلحًا بقواك وبندقيتك المفضلة، سيتعين عليك مواجهة الأعداء غرفة تلو الأخرى. سيكون عليك هزيمتهم جميعًا قبل أن تتمكن من الاستمرار. كن سريعا، ولكن! إذا لم تطلق النار على الأعداء في الغرفة بالسرعة الكافية، فسينهار السقف وتنتهي اللعبة. هل يمكنك هزيمة زعماء Dash Dungeon والعثور على الكنز؟

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