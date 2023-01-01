WebCatalog
bist.io

bist.io

bist.io

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من bist.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Bist.io هي لعبة IO متعددة اللاعبين ومقاتلة الدبابات! هنا، يمكنك تدمير الأعداء، واكتساب الخبرة، وتحسين دبابتك. هنا، يمكنك تدمير الأعداء، واكتساب الخبرة، وتحسين دبابتك. اللعبة مستوحاة من لعبة Battle City الخاصة بـ NES، وستجد الكثير من الإشارات إلى تلك اللعبة هنا.

الموقع الإلكتروني: bist.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ bist.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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