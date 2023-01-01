Bist.io هي لعبة IO متعددة اللاعبين ومقاتلة الدبابات! هنا، يمكنك تدمير الأعداء، واكتساب الخبرة، وتحسين دبابتك. هنا، يمكنك تدمير الأعداء، واكتساب الخبرة، وتحسين دبابتك. اللعبة مستوحاة من لعبة Battle City الخاصة بـ NES، وستجد الكثير من الإشارات إلى تلك اللعبة هنا.

الموقع الإلكتروني: bist.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ bist.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.