Tank Trouble هي لعبة دبابات على الإنترنت حيث تقود في متاهة وتطلق الصواريخ على أعدائك. تضعك لعبة Tank Trouble في مواجهة جنرالات الجيش الأذكياء في ساحات معارك تشبه المتاهة. في الوضع الفردي، ستواجه Laika، سيدة الحرب. يمكنك أيضًا تحدي صديق أو اثنين في حرب متعددة اللاعبين. يبدو أن العناصر الخاصة تمنحك ميزة على أعدائك، مثل الصواريخ أو القنابل المتناثرة أو المدفع المزدوج. تأكد دائمًا من عدم ارتداد الصواريخ من الجدران، مما يؤدي إلى مقتل دبابتك.

الموقع الإلكتروني: tanktrouble.com

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