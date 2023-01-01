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Tank Trouble 2

Tank Trouble 2

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Tank Trouble 2 هي لعبة حرب على الإنترنت حيث تقوم بإطلاق الصواريخ المرتدة على مركبات العدو الحربية. تضعك لعبة Tank Trouble 2 في مواجهة جنرالات الجيش الأذكياء في ساحات معارك تشبه المتاهة. في الوضع الفردي، ستواجه Laika، سيدة الحرب. يمكنك أيضًا تحدي صديق أو اثنين في حرب متعددة اللاعبين.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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