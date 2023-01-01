Bearsus هي لعبة حركية تلعب فيها دور دب شجاع يواجه دببة أخرى في ساحات قتال مختلفة. قاتل بسهولة بفضل نظام التحكم الكلاسيكي البسيط الذي لا يطاق! اختر من بين 8 دببة مصارعة قابلة للعب مع حركات مختلطة ومطابقة، حتى تتمكن من ابتكار أسلوبك الفريد. اشحذ مخالبك واقفز إلى وضع Arcade حيث تلعب ضد 5 دببة رمادية وتفتح مقاتلين جددًا وأحجارًا ملونة. يمكنك أيضًا اللعب ضد شخص غريب في وضع اللاعبين. إذا كنت تريد تحديًا أكبر، فيمكنك أيضًا تجربة الوضع اللانهائي حيث تنتقل صحتك من الجولة السابقة. هل أنت قوي بما يكفي لتصبح بطل الغابة باستخدام يديك الدببة؟ تم تطوير Bearsus بواسطة ARF Games في عام 2022. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Bearsus مجانًا على Poki. يمكن لعب Bearsus على الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاص بك الأجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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