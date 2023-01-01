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Bearsus

Bearsus

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bearsus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Bearsus هي لعبة حركية تلعب فيها دور دب شجاع يواجه دببة أخرى في ساحات قتال مختلفة. قاتل بسهولة بفضل نظام التحكم الكلاسيكي البسيط الذي لا يطاق! اختر من بين 8 دببة مصارعة قابلة للعب مع حركات مختلطة ومطابقة، حتى تتمكن من ابتكار أسلوبك الفريد. اشحذ مخالبك واقفز إلى وضع Arcade حيث تلعب ضد 5 دببة رمادية وتفتح مقاتلين جددًا وأحجارًا ملونة. يمكنك أيضًا اللعب ضد شخص غريب في وضع اللاعبين. إذا كنت تريد تحديًا أكبر، فيمكنك أيضًا تجربة الوضع اللانهائي حيث تنتقل صحتك من الجولة السابقة. هل أنت قوي بما يكفي لتصبح بطل الغابة باستخدام يديك الدببة؟ تم تطوير Bearsus بواسطة ARF Games في عام 2022. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Bearsus مجانًا على Poki. يمكن لعب Bearsus على الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاص بك الأجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bearsus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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