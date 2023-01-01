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Tumble Wrestling

Tumble Wrestling

poki.com

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Tumble Wrestling هي لعبة قتال أنشأها Gruffazilla. ابدأ مسيرتك المهنية في المصارعة مع إحدى الشخصيات الفنية البكسلية من القائمة الشاملة وابدأ في هذه الرحلة المليئة بالإثارة والقائمة على الفيزياء. هناك مجموعة متنوعة من المصارعين للاختيار من بينها، ولكل منهم حركة مميزة للمصارعة المحترفة يمكن استخدامها لإضعاف خصمك أو ضربه. استخدم الضربات القوية، والسياط الأيرلندي، وقطرات الكوع، والقطرات الذرية، وسائقي الأكوام، والتحرك بعيدًا عن الحبال لكسب هذا الفوز! يمكنك أيضًا ترقية مقاتليك باستخدام الأموال التي كسبتها. المضي قدمًا والقفز في الحلبة! حاول إخراج خصمك من الحلبة باستخدام مفاتيح الحركة. القتال - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء Tumble Wrestling بواسطة Gruffazilla. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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