قم بقيادة آلتك الحربية إلى السفينة الأم الفضائية في Mad Day! تم اختطاف صديقك فلافي من قبل كائنات فضائية شريرة. الآن، يجب عليك السعي للانتقام وإنقاذ المخلوق الأرجواني! قم بترقية بندقيتك وأداة إعادة التحميل لتفجير العدو، وارتداء القبعات للحصول على تعزيزات خاصة! تم إنشاء Mad Truck Challenge Special بواسطة Smokoko. قاموا أيضًا بإنشاء التكملة Mad Day 2 و Monsters 'Wheels Special الجديدة.

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