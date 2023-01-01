Yokai Dungeon هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. استكشف أرضًا جميلة دائمة التغير مستوحاة من الفولكلور الياباني. ساعد صديقنا تانوكي (و19 شخصية إضافية) في تطهير الزنزانات التي تم إنشاؤها بشكل عشوائي من الكنوز والأعداء. تحطيم الأشياء المنقولة ضد أعدائك وجمع الغنائم. استخدم الأموال التي كسبتها لفتح المزيد من الشخصيات واستكشاف قصتها وقدراتها الفريدة. تحتوي Yokai Dungeon على ست مناطق مختلفة مقسمة إلى غرف منفصلة. استكشف هذه الغرف للعثور على مفاجآت خاصة مثل غرفة متجر فردية وغرفة رئيس! ستجد العديد من المفاجآت في هذه اللعبة. هل يمكنك فتح كل شخصية في Yokai Dungeon؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - كتل الدفع - النقر أو شريط المسافة. تم إنشاء Yokai Dungeon بواسطة Neutronized، وهو مطور ألعاب مقره في إيطاليا. لديهم ألعاب أخرى مسببة للإدمان على Poki: Slime Pizza، وDrop Wizard Tower، وMagic Bridge، وPicnic Penguin، وLost-Yeti

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