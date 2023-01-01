Slime Laboratory هي لعبة منصات تعتمد على الفيزياء حيث تنطلق في رحلة غامضة عبر مختبر غامض. تجنب كل الفخاخ والمخاطر التي تراها، واضغط عبر الفجوات، والتصق على الأسطح الصلبة، وتسلق المنصات العالية! افعل كل ما يلزم للتسلل عبر مجموعة متنوعة من العوائق الخطيرة من أجل الوصول إلى النهاية المربعة بأمان. لا تنس أن تلتقط كل قرص تراه في طريقك. تمنح الأقراص المرنة الحمراء 500 نقطة بينما يمنح اللون الأزرق 200 نقطة والأسود يمنح 100 نقطة. هل أنت مستعد لهذا الوضع الصعب؟ يحتوي مختبر الوحل على إجمالي خمسة عشر مستوى، هل يمكنك إنهاء كل منهم دون أن تموت؟ تحرك - أسهم يسار/يمين قفز - سهم لأعلى - سهم لأسفل - سهم لأسفل تم إنشاء مختبر السلايم بواسطة نيوترونيزد. العب ألعابهم الكلاسيكية الأخرى على Poki: Snow Tale وPicnic Penguin وMagic Bridge وlost-yeti وDrop Wizard Tower وSlime Pizza. يمكنك لعب Slime Laboratory مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Slime Laboratory إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

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