Snow Tale هي لعبة منصة حيث يمكنك الشروع في رحلة عبر أرض الشتاء. أنت تلعب دور بطل البطريق الذي يجري ويقفز عبر التلال الثلجية، ويرمي كرات الثلج لإعاقة أعدائه، ويهزم الزعماء العبقريين! عليك أن تقلق بشأن العوائق مثل المسامير والصخور والكرات النارية. ولكن لديك أيضًا أشياء رائعة يمكنك التقاطها مثل الأحجار الكريمة والآيس كريم اللذيذ. هل أنت مستعد لمغامرة البرد؟ ثم ساعد صديقنا البطريق المسكين على العودة إلى المنزل! تحرك - أسهم A/D أو أسهم يسار/يمين اقفز - W أو سهم لأعلى (انقر مرتين للقفز المزدوج) ارمي كرة الثلج - شريط المسافة رطل أرضي - اقفز، ثم اضغط على S أو مفتاح السهم لأسفل ثلج تم إنشاء Tale بواسطة Neutronized، وتم نقلها إلى HTML5 بواسطة AwayFL. العب لعبة السباق الأخرى الخاصة بهم على Poki: Picnic Penguin وMagic Bridge وlost-yeti وDrop Wizard Tower وSlime Pizza. يمكنك لعب Snow Tale مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Snow Tale إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

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