WebCatalog
Snow Tale

Snow Tale

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snow Tale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Snow Tale هي لعبة منصة حيث يمكنك الشروع في رحلة عبر أرض الشتاء. أنت تلعب دور بطل البطريق الذي يجري ويقفز عبر التلال الثلجية، ويرمي كرات الثلج لإعاقة أعدائه، ويهزم الزعماء العبقريين! عليك أن تقلق بشأن العوائق مثل المسامير والصخور والكرات النارية. ولكن لديك أيضًا أشياء رائعة يمكنك التقاطها مثل الأحجار الكريمة والآيس كريم اللذيذ. هل أنت مستعد لمغامرة البرد؟ ثم ساعد صديقنا البطريق المسكين على العودة إلى المنزل! تحرك - أسهم A/D أو أسهم يسار/يمين اقفز - W أو سهم لأعلى (انقر مرتين للقفز المزدوج) ارمي كرة الثلج - شريط المسافة رطل أرضي - اقفز، ثم اضغط على S أو مفتاح السهم لأسفل ثلج تم إنشاء Tale بواسطة Neutronized، وتم نقلها إلى HTML5 بواسطة AwayFL. العب لعبة السباق الأخرى الخاصة بهم على Poki: Picnic Penguin وMagic Bridge وlost-yeti وDrop Wizard Tower وSlime Pizza. يمكنك لعب Snow Tale مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Snow Tale إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snow Tale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Lost Yeti

Lost Yeti

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

Bike Trials Winter 2

Bike Trials Winter 2

poki.com

Pogo Penguin

Pogo Penguin

poki.com

Frostwing

Frostwing

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية