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Dana: Relics for Sale

Dana: Relics for Sale

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Dana: Relics for Sale هي لعبة منصة تلعب فيها دور صياد الآثار المكلف باستعادة الآثار المفقودة من مختلف التجار. قم باجتياز الغابات القديمة والركض عبر الأراضي القاحلة الجليدية للعثور على كنوز لا تقدر بثمن، والقفز على الأعداء والعقبات أو فوقها، وجمع العملات المعدنية والأحجار الكريمة، والتقاط المفاتيح التي ستفتح الأبواب لمغامرات أكثر إثارة! هل يمكنك العثور على جميع الآثار في المستويات الصعبة العديدة وبيعها جميعًا؟ لا تنس مشاركة هذه اللعبة مع أصدقائك! النقل - A/D أو مفاتيح الأسهم - القفز - W أو شريط المسافة - التقاط/رمي - Z أو EDana: تم إنشاء الآثار للبيع بواسطة Ulpo Media. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Grow Up the Catsيمكنك لعب Dana: Relics for Sale مجانًا على Poki. يمكن لعب Dana: Relics for Sale على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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